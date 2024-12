Lytt til Creature Commandos musikk på Spotify

HQ

Hvis det er én tendens som ofte kjennetegner James Gunn-prosjekter, så er det et fengende og iøynefallende lydspor. Det hørte vi i Suicide Squad og Guardians of the Galaxy, og det kommer helt klart til å spille en viktig rolle i fremtiden for DC Universe også.

Vi sier dette fordi selv om Gunn ikke regisserte Creature Commandos, den animerte serien på Max som offisielt sparket i gang DCU, har serien et soundtrack du sannsynligvis ikke vil gå glipp av. Nå kan du til og med lytte til musikken fra serien mens du er ute og reiser, ettersom den har debutert på Spotify som en del av en spilleliste som vil bli oppdatert ukentlig i takt med at nye episoder kommer.

Gunn bekreftet dette på X, og uttalte: "The #CreatureCommandos Official Playlist er nå live på Spotify. Musikk fra de to første episodene (som sendes i morgen) er oppe nå - vil bli oppdatert ukentlig."

Han la også ut en lenke til Spotify-spillelisten, i tilfelle du vil høre på lydsporet.