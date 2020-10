Lytt til Halo: Shadows of Reach lest opp av Master Chief selv

Du ser på Annonser

Bøker basert på videospill er kanskje ikke alltid det beste lesestoffet, men det finnes selvfølgelig noen unntak, og mange av bøkene basert på Halo-universet er faktisk ganske gode.

En ny bok basert på dette universet er på vei, Halo: Shadows of Reach, som kommer 20. oktober. Det er den fjerde boken i "A Master Chief Story"-serien, og nå kan du lytte til noe av den - lest opp av Master Chief selv. Du trenger bare å surfe over til Halos offisielle Twitter-konto, hvor du kan lytte til åtte minutters historie lest opp av Steve Downes.