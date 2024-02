M. Night Shyamalans datter debuterer som regissør i spillefilmslengde med The Watchers

Ishana Shyamalan debuterer som spillefilmregissør i sommer, når skrekkfilmen The Watchers kommer. I filmen spiller Dakota Fanning hovedrollen, og hun er fanget sammen med tre fremmede i et avsidesliggende tilfluktsrom, mens de blir jaget av skremmende vesener hver natt.

The Watchers Dette er ikke Ishana Shyamalans første regissørjobb, for hun er kjent for å ha regissert flere episoder av Apple TV+'s Servant, men dette blir første gang hun står bak roret i et fullt kinoprosjekt.

I synopsis for The Watchers står det: "Filmen følger Mina, en 28 år gammel kunstner, som strander i en vidstrakt, urørt skog vest i Irland. Når Mina finner ly, blir hun uten å vite det fanget sammen med tre fremmede som blir overvåket og forfulgt av mystiske vesener hver natt. Du kan ikke se dem, men de ser alt."

The Watchers kommer på kino 7. juni 2024, og du kan se traileren og plakaten for filmen nedenfor.