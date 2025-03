M23-opprørere skal delta i fredsforhandlinger i Angola midt i en eskalerende konflikt

HQ

Under tyngden av økende regionale spenninger og en voksende humanitær katastrofe har M23-opprørsgruppen tatt et forsiktig skritt mot diplomati, og bekreftet at deres delegasjon vil delta i fredssamtaler i Luanda, formidlet av angolanske tjenestemenn, som etter planen skal begynne på tirsdag.

Avgjørelsen markerer et betydelig skifte, ettersom opprørerne lenge har vært fastlåst i sin posisjon mot den kongolesiske regjeringen, som tidligere har nektet å forhandle med dem på grunn av den pågående volden og mange år med mistillit.

Denne utviklingen kommer samtidig som konflikten, som næres av historiske spenninger som går tilbake til folkemordet i Rwanda i 1994 og en kamp om kontroll over Kongos mineralrikdommer, intensiveres. M23s fremgang har vært alarmerende, og gruppen har erobret noen av Kongos største byer.

Humanitære grupper rapporterer allerede om minst 7000 døde og over 600 000 fordrevne siden slutten av fjoråret. Foreløpig gjenstår det å se hvor fredssamtalene som etter planen skal begynne på tirsdag, vil føre hen.