M23-opprørerne truer med å innta Bukavu, noe som skaper frykt for en opptrapping av konflikten

Opprørsgruppen M23, som allerede har inntatt Goma i den østlige delen av Den demokratiske republikken Kongo, truer nå med å rykke frem mot provinshovedstaden Bukavu i Sør-Kivu. Gruppen, som støttes av Rwanda, hevdet nylig i et innlegg på X (skrevet av Lawrence Kanyuka, en talsperson for en opprørsallianse som inkluderer M23) at situasjonen i regionen forverres, med henvisning til pågående drap og plyndring.

Til tross for at opprørerne tidligere har erklært våpenhvile, fortsetter de med kraftig beskytning langs frontlinjene, noe som vekker bekymring for en mer omfattende krig. Den kongolesiske regjeringen har imidlertid nektet å gå i direkte dialog med M23, og insisterer på at eventuelle samtaler må inkludere andre væpnede grupper i en bredere fredsprosess ledet av den østafrikanske regionale blokken.

Denne usikkerheten, kombinert med tilstedeværelsen av burundiske og rwandiske styrker, har skapt frykt for ytterligere ustabilitet og territoriale tap for den kongolesiske regjeringen. Foreløpig gjenstår det å se om Bukavu vil falle under opprørernes kontroll, eller om regionale forhandlinger kan gjenopprette et skinn av fred.