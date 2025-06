HQ

Det skremmer meg litt å tenke på hvor parallelle banene er for Terminator og M3GAN franchisene. Den første var en lavbudsjetts skrekkfilm om en morderrobot som ble en "sleeper hit". Oppfølgeren var ikke en skrekkfilm, men en actionfilm, og morderroboten fra den første filmen er god nå, og slåss mot en verre robot.

Det kan være en enkel tilfeldighet, men i virkeligheten er resonnementet det samme. Arnold Schwarzenegger var blitt så populær at publikum ville ha hatet å se ham som den slemme, og ville ha avvist filmen. Det samme skjedde med M3GAN, den lille androiden med utseendet til en uskyldig liten jente, men holdningen til en frekk tenåring, taylor-made slik at den går viralt med Gen Z-generasjonen og TikTok-publikummet. I mellomtiden er action en mye lettere sjanger å selge enn skrekk, og også lettere å tone ned for aldersgrensen PG-13, og med tanke på at den første egentlig ikke var så skummel til å begynne med, kan de lett slippe unna med det.

Så mens den første var en relativt liten thriller med en sterk, velkokt og velutviklet emosjonell kjerne (det ødelagte forholdet mellom det foreldreløse barnet, spilt av Violet McGraw, og hennes fjerne tante, spilt av Allison Williams), som førte til en spennende, om enn kanskje litt forhastet, avsløring, om enn kanskje litt forhastet, avsløringen av at AI-dukken var en psykopatisk morder, er dette en svært annerledes film, noe som er tydelig fra første scene, som viser en ny robot kalt AMELIA (spilt av Ahsokas Ivana Šanko), med lignende morderevner som M3GAN, men som brukes til militære formål.

Plutselig står hele verden i fare for å bli angrepet av en skurkaktig AI, i et premiss som ligner til forveksling på Mission: Impossible - The Final Reckoning, og som, vil jeg våge å påstå, er bedre utnyttet i M3GAN 2.0. Det beste vi kan si om filmen er at den, mellom alle vitsene, slagsmålene, jaktene og dansene, likevel våger å stille spørsmål om hvor avhengige vi er av maskiner, hvor "levende" kunstige intelligenser egentlig er, hvor de moralske røde linjene går når det gjelder vitenskapelig utvikling, hvor lett korrumperte mennesker er med makt i sine hender, og hvordan den virkelige risikoen ved kunstig intelligens ikke er den kunstige intelligensen i seg selv, men hva de kan lære av oss.

Det er en sommerblockbuster med hjerne, selv om det noen ganger ikke føles slik fordi filmens campiness virkelig tar overhånd, spesielt i tredje akt, som kan ødelegge hele opplevelsen for noen med noen virkelig merkelige plot-poeng, som tar ethvert spor av troverdighet og autentisitet (som var de tingene som ga originalfilmen et snev av uro, av "hva om dette faktisk skjedde") og kaster det ut av vinduet.

Selv om filmen fortsatt har den hjernen, mister den dessverre det meste av hjertet: Forholdet mellom barnet Cady og hennes tante Gemma blir utvannet mellom alle vitsene. De deler egentlig ikke så mange scener, og konflikten mellom dem er mye mindre utviklet enn i den forrige filmen, der man faktisk følte med de to. Den første M3GAN var noe mer enn bare en mørk komedie-skrekk-hybrid, det var en film om en splittet familie, om barsel, om hvordan teknologien distanserer oss, og til syvende og sist om hvordan man kan bygge en bro mellom generasjoner uten behov for skjermer, men med menneskelig interaksjon og kjærlighet. Virkelig fine greier.

Alle disse temaene blir antydet i oppfølgeren, men ikke virkelig utviklet. I stedet har M3GAN 2.0, akkurat som AI-en, lært av det hun ser der ute (jenter som lager cosplay av M3GAN, virale TikToks og folk som omfavner bruken av AI uten skrupler) og har laget en oppfølger for å imøtekomme den typen publikum, samtidig som hun inntar en merkelig ambivalent holdning til bruken av AI, noe som etterlot meg litt sjokkert og litt bekymret.

Men når alt kommer til alt, er det ingen grunn til å tenke for mye over det: M3GAN 2.0 er en morsom film, som prøver veldig, veldig hardt å få deg til å le (uten at det er noen spenning i det hele tatt). Den vil nok dele vandene blant fans av originalen, fordi den tar ting i en så merkelig og annerledes retning (og den går virkelig inn for det) at noen vil elske den og ha det kjempegøy, mens andre vil tro at filmen gjør narr av dem.