M3GAN er tilbake i den første teasertraileren for M3GAN 2.0

Den morderiske KI-dansedukken er tilbake, men kjemper hun for det gode denne gangen? M3GAN 2.0 har nettopp fått sin første teaser-trailer, som ikke gir oss mye mer enn mindre enn et minutt der dukken går opp til kameraet og danser litt.

I bakgrunnen spilles Chappell Roans Femininomenon, og vi blir minnet på filmens lanseringsdato, som er 27. juni. Handlingen denne gangen dreier seg om KI som går amok igjen, men i stedet for M3GAN selv er det en annen robot som må tas ned.

Etter at M3GANs teknologi blir stjålet for å lage et AI-våpen kalt Amelia, vil M3GAN gjenoppstå for å redde menneskeheten. Om hun ender opp med å hjelpe eller skade den til slutt, er imidlertid helt ukjent.

M3GAN 2.0 M3GAN kommer på kino den 27. juni 2025.