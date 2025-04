M3GAN får en oppgradering og blir helten som skal beseire en konkurrent i oppfølgerfilmen

HQ

M3GAN M3GAN debuterte for et par år siden og ble en stor suksess, så stor at Universal og Blumhouse raskt ga grønt lys og startet arbeidet med en oppfølger. Hvis du har gledet deg til den filmen, har vi noen gode nyheter, den første traileren har gjort sin ankomst, men haken er at den ikke på langt nær er like freaky og foruroligende som originalen.

M3GAN 2.0 M3GAN ser ut til å være en actionfilm først og fremst, og vi sier dette fordi handlingen ser ut til å dreie seg om M3GAN som slutter seg til de gode gutta for å avverge trusselen fra en ny konkurrerende robot som har gått på en mega drapsturné. For å fullføre denne oppgaven har M3GAN fått en mer moden oppgradering, med den titulære roboten som nå er høyere og enda dødeligere, og forhåpentligvis en match for "militærvåpenet kjent som Amelia, den ultimate drapsinfiltrasjonsspionen."

Satt til debut i juni den 27., M3GAN 2.0 blir regissert og skrevet av Gerard Johnstone, med originalens Akela Cooper også knyttet til prosjektet. Når det gjelder rollebesetningen, kommer Amie Donald og Jenna Davis tilbake som M3GAN, med Allison Williams og Violet McGraw også på rollelisten, og med Amelia spilt av Ahsokas Ivanna Sakhno.

Sjekk ut traileren og sammendraget for filmen nedenfor.

"To år etter at M3GAN, et vidunder av kunstig intelligens, gikk amok og bega seg ut på

et morderisk (og upåklagelig koreografert) herjingstokt og deretter ble

M3GANs skaper Gemma (Allison Williams) har blitt en høyt profilert forfatter og talskvinne for statlig tilsyn med kunstig intelligens. I mellomtiden har Gemmas niese Cady (Violet McGraw), som nå er 14 år, blitt tenåring og gjør opprør mot Gemmas overbeskyttende regler.

"Uten at de vet det, har den underliggende teknologien for M3GAN blitt stjålet og misbrukt av en mektig forsvarsentreprenør til å skape et militært våpen kjent som Amelia (Ivanna Sakhno; Ahsoka, Pacific Rim: Uprising), den ultimate infiltrasjonsspionen som kan drepe. Men etter hvert som Amelias selvbevissthet øker, blir hun avgjort mindre interessert i å ta imot ordrer fra mennesker. Eller i å holde dem i nærheten.

"Med menneskehetens fremtid på spill innser Gemma at det eneste alternativet er å gjenopplive M3GAN (Amie Donald, med stemme av Jenna Davis) og gi henne noen oppgraderinger som gjør henne raskere, sterkere og mer dødelig. Når deres veier kolliderer, er det opprinnelige AI-ikonet i ferd med å møte sin like."