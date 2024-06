M3GAN får også en figur i skala 1/6

Helt siden M3GAN debuterte på kino og ble litt av en sensasjon over natten, har vi sett robotfiguren bli omgjort til en rekke fysiske produkter. Folkene hos Neca har tatt ting til det ytterste og laget en dukke i naturlig størrelse av roboten, og nå har de kreative personene hos Mondo kastet seg inn i kampen og avslørt en figur i skala 1/6 av M3GAN også.

Figuren kommer med utskiftbare kroppsdeler (hode, knyttnever og hender), et stativ for å vise M3GAN, et papirskjærerbladvåpen, stoffklær og til og med en stylus. Figuren er til slutt 9,5 tommer høy og selges for $ 215 med frakt tilgjengelig overalt, men gratis frakt tilbys til de i Storbritannia, Europa, USA og Canada. Forsendelsene forventes å rulle ut i oktober 2024.

Vil du legge til denne figuren i samlingen din?

