M80 beseirer Team Falcons for å bli kronet Rainbow Six Siege München Major-mester

HQ

Den nest siste internasjonale turneringen i sesongen 2025/26 Rainbow Six: Siege X har kommet til en slutt. I løpet av helgen avsluttet de beste lagene fra hele verden oppholdet i München, Tyskland, da Munich Major ble avsluttet og kronet en seierherre.

Etter en spennende finale som endte 3-1, vant M80 over Team Falcons for å løfte trofeet og bli kåret til Munich Major -mestere. Laget måtte fullføre bragden på den vanskelige måten, for til tross for at de hadde sikret seg en bye i første runde for sine prestasjoner i gruppespillet, tapte de sin første sluttspillkamp mot FaZe Clan og havnet i utslagsrunden, der de ikke fikk flere sjanser og måtte beseire Team Secret, Wildcard og FaZe Clan for å få en finaleplass mot det saudiarabiske laget.

Dette var tydeligvis ikke noe stort problem, ettersom det nordamerikanske laget gikk av med seieren og reiser hjem med 250 000 dollar i premiepenger pluss en direkte invitasjon til Six Invitational 2026, som også vil være på denne siden av dammen, da det skal arrangeres i Paris, Frankrike i februar 2026.

Når det gjelder hva som er neste for M80, vil laget konkurrere i det siste North American League 2025 -arrangementet før året er omme, da Regional Finals starter neste uke og varer til midten av desember.