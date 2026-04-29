M80 flytter Hotancold til Rainbow Six-benken, vil søke etter en erstatning de neste ukene

Med Salt Lake City Major i horisonten har organisasjonen M80 kunngjort planer om å gjøre endringer i sitt konkurransedyktige Rainbow Six: Siege X -team, slippe og gå videre fra sin nåværende leder i spillet og søke etter en erstatning for å fylle plassen i god tid.

Som bekreftet i et innlegg på sosiale medier, gir M80 ikke en fast grunn til avgjørelsen, noe som tyder på at det er en prestasjonsdrevet samtale, til tross for at Hotancold var avgjørende for lagets innsats for å vinne München Major i fjor, måneder etter at han opprinnelig ble med i organisasjonen i mars 2025.

M80 takker Hotandcold for innsatsen, lover et skikkelig farvel, og sier ellers at det vil begynne arbeidet med å "prøve spillere" i ukene fremover for å fylle rollen, med nyheter som skal komme på et senere tidspunkt.

Hotancold har kommentert avgjørelsen og avslørt at det kom som et sjokk for ham.

"Våknet opp og er nå benket, har tydeligvis ikke spilt det beste i det siste, men jeg tror dette trekket er gjort uten å tenke på hva vi gjorde med beastcoast / m80. (Det ENESTE NA-laget som har vunnet noe på 4 år). Den første tanken er at jeg fortsatt vil spille, men vi får se hva som skjer videre."

