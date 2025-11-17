Maboroshi Artworks ønsker at Project Blur skal være et "spill som er vakkert nok til at folk ønsker å ta bilder inne i det"

Etter å ha levert Last Time I Saw You, vil utvikleren Maboroshi Artworks' neste idé være veldig annerledes, ettersom teamet går bort fra 2D for i stedet å utforske 3D for et førstepersonsfotograferingskonsept. Det er en ganske stor forandring, men det er en som treffer hjertet til kreativ direktør Juan Fandiño, som han forklarte oss på BCN Game Fest nylig.

"Før jeg begynte å jobbe med spill, studerte jeg kunst og fotografi. Jeg dro opprinnelig til Japan som fotograf, men endte opp med å jobbe med spill. Og fotografering har alltid vært noe jeg har hatt lyst til å utvikle, men som jeg ikke har fått utviklet fullt ut. Så i dette tilfellet ville jeg forene begge deler, og prøve å bringe kunsten eller fotografiet jeg liker inn i et spill," forteller Fandiño.

Han fortsatte med å diskutere hvorfor spillet, med mye japansk inspirasjon, valgte et førstepersonsperspektiv, noe som er svært uvanlig for spill i regionen.

"Fordi spillet er fokusert på fotografering, føltes det mer naturlig for meg å spille i førstepersonsperspektiv, siden du skal sette kameraet i øynene dine. Overgangen er sømløs. Jeg har nylig sett at det er flere spill med tredjeperson, til og med point down, der du tar kameraet og går over i førsteperson, som for eksempel Toem, som er en av våre referanser. Men i dette tilfellet ønsket vi å gjøre det mer sømløst, og siden vi jobber med en fortelling, lager vi fortsatt et narrativt spill, så det å være deg selv i øynene til karakteren, tenkte jeg at det kunne gjøre det lettere å komme inn i historien, i bunn og grunn, ja."

Tittelen går for øyeblikket under navnet Project Blur, men dette vil ikke være tilfelle for alltid, ettersom det er en arbeidstittel. Fandiño adresserte dette med "Så jeg må faktisk si at jeg opprinnelig ønsket å kalle spillet Blur, men det finnes allerede et racingspill til PS3 som heter Blur, så jeg kunne ikke gå i den retningen. Det er jo et band også, selvfølgelig. Så jeg beholdt kodenavnet for det, tittelen blir annerledes."

Til slutt fortalte han oss også om de endelige målene for Project Blur og hvordan det hele handler om kunstnerisk uttrykk.

"Vi ønsker å gi spilleren kunstnerisk frihet til å utforme dem som de vil. Det du må ta, er det spillet ber deg om å gjøre, men så står du fritt til å ta bilder av hva du vil, og du har et album der du samler dem, du kan slette dem, du kan beholde dem, og du kan gjøre med dem hva du vil. Så ja, spillet ber deg om å gjøre visse ting, men vi oppfordrer spilleren til å utforske, gjøre hva de vil, og dele bildene med andre.

"Det finnes noen grupper på nettet med folk som bruker fotomodus i flere store spill, og de lager veldig, veldig vakre bilder. Vi er selvfølgelig ikke et AAA-studio, men vi har som mål å lage et spill som er vakkert nok til at folk ønsker å ta bilder inne i spillet."

Ta en titt på det fullstendige og lokalt tekstete intervjuet med Fandiño nedenfor for mer om Project Blur og Maboroshi Artworks' nylige hit, Last Time I Saw You.