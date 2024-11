Macaulay Culkin blir med i den radioaktive ødemarken i Fallout: Sesong 2

HQ

Amazon ser ut til å være seriøse med å prioritere Fallout-serien som gjorde så stor suksess tidligere i år, og arbeidet med sesong to er allerede i full gang. Nå har en ny skuespiller som slutter seg til rollebesetningen blitt avslørt via Deadline, og det er ingen ringere enn Macaulay Culkin (Home Alone).

Ifølge kildene er det heller ikke snakk om en midlertidig birolle, men det sies å være "a recurring role" som visstnok skal være "a crazy genius-type character". Om han er bosatt i den radioaktive ødemarken eller kommer fra et hvelv, vet vi ikke ennå, men han virker som et lovende tilskudd, gjør han ikke?

Det er ennå ikke bekreftet når Fallout: Sesong 2 vil bli utgitt på Amazon Prime Video, men de fleste analytikere ser ut til å være enige om at det vil være i andre halvdel av 2026.