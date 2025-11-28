Macaulay Culkin forklarer sin visjon for en retur til Home Alone: "Det er han som setter opp feller for meg"

Macaulay Culkin ble berømt i sin ungdom da han spilte Kevin McCallister i Home Alone -filmene, som utvilsomt vil ta verden med storm igjen om en måned i forbindelse med høytiden. Rollen dreide seg om et barn som avverget innbruddstyver og annet mens foreldrene var bortreist, og det er ikke noe vi har sett Culkin vende tilbake til nå som han er tilbake i rampelyset, men kanskje det finnes en måte...

I en samtale med Variety forklarer Culkin at han har hatt en visjon for hvordan Home Alone kunne bli rebootet og hvordan han kunne være involvert. Det er en mer omvendt handlingside, der Culkin vil være den voksne som blir satt på prøve av en genial guttunge.

"Jeg hadde en slags idé. Jeg er enten enkemann eller fraskilt. Jeg oppdrar et barn og alt det der. Jeg jobber veldig hardt og følger ikke godt nok med, og ungen blir sur på meg, og så blir jeg låst ute. [Kevins sønn] vil ikke slippe meg inn ... og det er han som setter feller for meg."

Culkin fortsetter med: "Det er det nærmeste jeg kommer en heispitch. Jeg er ikke helt allergisk mot det, det rette."

Som med alt annet i Hollywood for tiden, er det ikke utelukket at Home Alone kommer tilbake på et eller annet tidspunkt, men for øyeblikket er det ingen planer om å reboote serien videre, spesielt siden 2021-prosjektet Home Sweet Home Alone aldri tok av da det landet på Disney+.