Apple lanserer en ny rimelig MacBook kalt Neo

For bare 700 euro - og enda mindre med studentrabatter - kan du få en splitter ny MacBook.

Med en 6-kjerners A18 Pro-chip har Apple lansert en ekstremt kostnadseffektiv ny MacBook, men har samtidig valgt fire flotte farger, en 13" 4K-skjerm og 16 timers batteritid. Det finnes to versjoner, en med 256 GB lagringsplass til 699 euro, og en 512 GB-versjon til 799 euro. Ellers er de to versjonene identiske med 8 GB minne, en 500 nits, 2408x1506 piksler IPS-skjerm, to USB-C-porter og en jack-plugg. En av USB-C-kontaktene kan brukes til DisplayPort 1.4.

Selv om den ikke har Wifi7, mest sannsynlig på grunn av et eldre brikkesett, har den Bluetooth 6 og et 1080p webkamera, og veier 1,23 kg.

