Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Teknologi

Apple lanserer en ny rimelig MacBook kalt Neo

Apple har nettopp lansert en utrolig billig innstegsmodell

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

For bare 700 euro - og enda mindre med studentrabatter - kan du få en splitter ny MacBook.

Med en 6-kjerners A18 Pro-chip har Apple lansert en ekstremt kostnadseffektiv ny MacBook, men har samtidig valgt fire flotte farger, en 13" 4K-skjerm og 16 timers batteritid. Det finnes to versjoner, en med 256 GB lagringsplass til 699 euro, og en 512 GB-versjon til 799 euro. Ellers er de to versjonene identiske med 8 GB minne, en 500 nits, 2408x1506 piksler IPS-skjerm, to USB-C-porter og en jack-plugg. En av USB-C-kontaktene kan brukes til DisplayPort 1.4.

Selv om den ikke har Wifi7, mest sannsynlig på grunn av et eldre brikkesett, har den Bluetooth 6 og et 1080p webkamera, og veier 1,23 kg.

Apple lanserer en ny rimelig MacBook kalt Neo
Apple
Apple lanserer en ny rimelig MacBook kalt Neo
Apple
Apple lanserer en ny rimelig MacBook kalt Neo
Apple
Apple lanserer en ny rimelig MacBook kalt Neo
Apple

Dette innlegget er kategorisert under:

Teknologi


Loading next content