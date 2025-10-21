Maccabi Tel Aviv takker nei til alle bortebilletter til Aston Villa-kampen i Storbritannia "av dyrekjøpt lærdom"

HQ

Fotballklubben Maccabi Tel Aviv har gått ut med en uttalelse der de avviser alle bortebilletter til sine fans til den kommende Europa League-kampen mot Aston Villa i Birmingham på torsdag. "Våre fans' velvære og sikkerhet er av største viktighet, og etter å ha lært av de harde erfaringene vi har gjort, har vi tatt avgjørelsen om å takke nei til alle billetter som tilbys på vegne av bortefansen", skriver klubben.

Den engelske klubben tok i utgangspunktet beslutningen om å forby bortesupportere adgang til stadion for å unngå voldelige sammenstøt, etter anbefalinger fra den lokale sikkerhetsgruppen. Denne avgjørelsen ble kritisert av Storbritannias statsminister Keir Starmer, som beskrev det som en feilaktig avgjørelse, og sa "we will not tolerate antisemitism on our streets".

Det var diskusjoner om å reversere avgjørelsen, men før det kunne skje, bestemte Maccabi Tel Aviv seg for å takke nei til invitasjonen. Den israelske klubben anerkjente innsatsen til britiske myndigheter og politi, og sa seg takknemlig for støtteerklæringene fra hele fotballmiljøet og samfunnet.

"Vår førstelagstropp består av muslimer, kristne og jødiske spillere, og supporterbasen vår krysser også de etniske og religiøse skillelinjene. Vi har også jobbet utrettelig for å bekjempe rasisme i de mer ekstreme delene av supporterbasen vår", sier klubben. "Det er tydelig at ulike etablerte grupper forsøker å sverte Maccabi Tel Aviv-supporterne, hvorav de fleste ikke har noe til overs for rasisme eller hooliganisme av noe slag, og at de utnytter enkelthendelser for sine egne sosiale og politiske formål."

Klubben viser til det de kaller et falskt og forvrengt bilde av voldelige fans, samt innblanding av "splittende skikkelser med avskyelige synspunkter som ikke hører hjemme i fotball" som ikke representerer klubben.

"Som et resultat av de hatfylte usannhetene har det blitt skapt en giftig atmosfære som gjør at sikkerheten til våre fans som ønsker å komme, er svært tvilsom", sier Maccabi Tel Aviv, og avslutter uttalelsen med å si at de håper at omstendighetene endrer seg slik at de kan spille i Birmingham i nær fremtid.