Machado sier hun overrakte Trump sin Nobels fredsprismedalje

María Corina Machado sa at hun overrakte sin Nobels fredsprismedalje til Donald Trump under deres møte i Det hvite hus, og kalte det en gest av takknemlighet for det hun beskrev som hans engasjement for Venezuelas frihet. Hun sa ikke om den amerikanske presidenten formelt tok imot medaljen.

Utspillet kommer flere uker etter at Trump beordret pågripelsen av Venezuelas mangeårige leder Nicolás Maduro, noe mange opposisjonstilhengere trodde ville bane vei for Machados maktovertakelse. I stedet anerkjente Washington Maduros tidligere stedfortreder, Delcy Rodríguez, som midlertidig leder, slik at Machado ble satt på sidelinjen.

María Corina Machado // Shutterstock

Nobelprisarrangørene gjentok raskt at selv om en medalje kan gis bort, kan ikke tittelen som nobelprisvinner overføres eller deles. Machado hadde tidligere sagt at hun ønsket å dele prisen med Trump, noe som fikk komiteen til å komme med en sjelden offentlig avklaring.

Analytikere ser på overdragelsen som et kalkulert forsøk fra Machados side på å gjenvinne innflytelse i Washington i et kritisk øyeblikk for Venezuelas politiske fremtid. Trump har stilt spørsmål ved hennes støtte på hjemmebane og signalisert at stabilitet, ikke valg, er hans umiddelbare prioritet.

Det hvite hus sa at Trump ønsket en åpenhjertig diskusjon med Machado velkommen, men understreket at USAs politikk var basert på "realitetene på bakken". Foreløpig understreker hennes symbolske gave usikkerheten rundt hvem som kommer til å forme Venezuelas overgangsperiode etter Maduro...