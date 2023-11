Machine Gun Kelly mener at han bør spille Link i The Legend of Zelda Movie

HQ

Tidligere denne uken rapporterte vi at Nintendo offisielt hadde bekreftet at en live-action-film på The Legend of Zelda er under utvikling.

Da denne nyheten satte internett i brann, tok Machine Gun Kelly til Instagram for å kreve at han skulle spille Link. På sin story skrev han: "Hvis jeg ikke spiller Link, har vi et problem."

Machine Gun Kelly er ikke den eneste som er ute etter en rolle i filmen. Euphoria-skuespilleren Hunter Schafer uttrykte nylig interesse for å være med i filmen etter å ha blitt fan-castet. Hun sa til Entertainment Tonight: "Det hadde vært så kult. Personlig elsker jeg spillet. Jeg spilte det som barn og spiller det fortsatt. Hvem vet! Det hadde vært ganske kult."