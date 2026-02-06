MachineGames bekrefter at de ikke er ferdige med Wolfenstein

HQ

MachineGames, utvikleren av Wolfenstein-rebooten, har i det siste vært opptatt med å bringe Indiana Jones' eventyr til våre konsoller og PC-er i Indiana Jones and the Great Circle. Mens mange likte Indys siste spillutflukt, er det fans som ønsker å se MachineGames på Wolfenstein igjen så snart som mulig.

I en samtale med GamesIndustry.biz ble studiodirektør Jerk Gustafsson spurt om sjansene for å se Wolfenstein III i nær fremtid. "Vår intensjon har alltid vært å gå tilbake til Wolfenstein. Vi ønsket å fullføre trilogien," sa han. "Og når vi gjør det, det er noe jeg ikke vil kommentere. Det kan bli nå, det kan bli senere, men vi er ikke ferdige med det. Det er det jeg kan si."

Når det gjelder fremtiden, ikke bare for MachineGames, men for AAA-bransjen som helhet, bekymrer Gustafsson seg for salgbarheten til disse enorme spillene. "Jeg håper fortsatt at det vil fortsette å være et marked for den typen spill vi lager, for vi elsker selvsagt å lage dem. Og for å være ærlig ser jeg også mindre av dem, spesielt når det gjelder det vi kaller AAA."

Men ettersom noen spillere blir eldre og flere blir introdusert for spill hver dag, håper Gustafsson at det vil komme en tid før han går av med pensjon når installasjonsbasen er større enn noensinne. Det er en fin dose optimisme i en tid da bransjen virker litt dyster.