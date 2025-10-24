Mackinnon & Saunders om dukketeaterkunst: "I en verden med kunstig intelligens vil folk se kunstnernes fingeravtrykk i verkene deres"

HQ

I en tid dominert av 3D, CGI og AI kan den taktile sjarmen ved dukker og stop-motion-animasjon virke som en relikvie fra fortiden.

Men Mackinnon & Saunders, det Manchester-baserte studioet som ble grunnlagt av Ian Mackinnon og Peter Saunders, har brukt nesten fire tiår på å bevise det motsatte.

Nå tar vi en prat med Mackinnon på San Diego Comic-Con Málaga, der han forklarer hvordan håndverksmessig kunstnerskap fortsetter å finne sin plass i moderne historiefortelling.

Mackinnon & Saunders

"Peter og jeg begynte som dukkemakere", sier han. "I årenes løp har vi utviklet oss til å lage TV-serier, reklamefilmer og spillefilmer, men grunnlaget har alltid vært stop motion og den praktiske skapelsen av figurer."

Fra det tidlige arbeidet med Tim Burton, Wes Anderson og Guillermo del Toro til nyere prosjekter som Wednesday, har Mackinnon & Saunders' dukker en tydelig signatur: den subtile, menneskelige berøringen som er synlig i hvert ledd, hvert uttrykk og hver minste bevegelse.

Mackinnon reflekterer også over utviklingen av teknikken deres gjennom 39 år. I Corpse Bride, for eksempel, konstruerte de mekaniske hoder som gjør det mulig for animatørene å manipulere ansiktsuttrykk direkte på settet.

"Vi ønsker å drive ting fremover", forklarer han. "Målet er eleganse og presisjon, men alltid med en erkjennelse av at dette er et håndlaget håndverk. Det er det regissører som Burton, Anderson og del Toro setter pris på, autentisiteten i det."

Den gjenoppblomstrende interessen for håndlaget animasjon er, ifølge Mackinnon, en reaksjon på at kunstig intelligens er blitt allestedsnærværende. "I en verden med kunstig intelligens og datateknologi ønsker folk å se kunstnerens fingeravtrykk på verket", sier han.



Det er en filosofi som ligger til grunn for hvert eneste prosjekt studioet påtar seg, enten det er en spillefilm, en TV-serie eller en reklamefilm. Deres siste stop-motion-innsats er en svart-hvitt kortfilm som er innbakt i Wednesday Sesong 2.

Den to minutter lange sekvensen er inspirert av tysk ekspresjonisme og estetikken i The Cabinet of Dr. Caligari, og fungerer som et tilbakeblikk og en narrativ bro, og viser at taktil historiefortelling fortsatt har sin berettigelse selv i moderne serier.

Og selv om Mackinnon er diskré når det gjelder kommende prosjekter, bekrefter han at han jobber med en hybrid av live-action og animasjon for Sky Kids med tittelen Busnu. "Animasjon krever tilpasningsevne. Ingen dag er lik den andre, og det er det som er gleden ved det."

Mackinnon & Saunders' arbeid er en påminnelse om at til tross for teknologiske sprang er den synlige tilstedeværelsen av en menneskelig hånd (fingeravtrykkene, ufullkommenhetene, de subtile utsmykningene) fortsatt et mektig verktøy for historiefortelling.

Med 39 års arbeid og et nært forestående 40-årsjubileum er studioet et eksempel på at dukker og håndlaget animasjon ikke bare overlever, men trives, og tilbyr en dybde og autentisitet som teknologien alene ikke kan gjenskape.