Macron advarer mot Grønlands suverenitet: "Ringvirkningene vil være uten sidestykke"

Frankrikes president Emmanuel Macron har advart om at enhver trussel mot suvereniteten til en europeisk alliert vil få vidtrekkende og uante konsekvenser, midt i den økende spenningen om Grønland.

Under et regjeringsmøte onsdag sa Macron at Frankrike tar Trumps bemerkninger om Grønland på alvor. Trump har gjentatte ganger foreslått at USA bør ta kontroll over det arktiske territoriet, som er en autonom del av Danmark.

"Hvis suvereniteten til et europeisk land og en alliert skulle bli påvirket, ville det få ringvirkninger uten sidestykke", sa Macron, ifølge regjeringens talsperson Maud Bregeon. Han understreket at Frankrike følger situasjonen nøye og vil stå "i full solidaritet" med Danmark.

Macrons kommentarer kom kort tid etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa at EU hadde et sterkt forhold til Grønland, og at grønlenderne kunne regne med europeisk støtte.

Senere onsdag skal den danske og den grønlandske utenriksministeren møte USAs visepresident JD Vance i Det hvite hus, mens det diplomatiske presset øker etter flere uker med spissformulerte uttalelser fra Trump om Grønlands fremtid.