Macron gjenutnevner Lecornu som statsminister

Vi har nettopp fått nyheten om at Frankrikes president Emmanuel Macron har gjenutnevnt Sebastien Lecornu som statsminister, og gitt ham den presserende oppgaven med å lede nasjonen gjennom et splittet parlament for å sikre neste års budsjett. "Jeg aksepterer (av plikt) oppdraget jeg har fått av republikkens president om å gjøre alt som er mulig for å gi Frankrike et budsjett innen utgangen av året og for å løse dagliglivets problemer for våre medborgere", skrev Lecornu på X. "Vi må få en slutt på denne politiske krisen som irriterer det franske folk, og på denne ustabiliteten som er skadelig for Frankrikes image og interesser." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!