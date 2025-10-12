Macron gjenutnevner Lescure som finansminister

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Frankrikes president Emmanuel Macron har hentet Roland Lescure tilbake for å lede Frankrikes finansdepartement i et grep som er ment å stabilisere hans administrasjon i en periode med finanspolitisk usikkerhet. Beslutningen kommer etter at statsminister Sébastien Lecornus forrige regjering kollapset etter mindre enn én dag i embetet. I går gjenutnevnte Macron Lecornu som statsminister. I dag gjenutnevnte Macron Lescure som finansminister. Lescure er kjent for sin lojalitet til Macron, og han står nå overfor utfordringen med å navigere gjennom et splittet parlament samtidig som han skal utforme regjeringens budsjettplan for 2026.