Macron: "Ingen trusler vil påvirke oss, verken i Ukraina, på Grønland eller andre steder"

Frankrikes president Emmanuel Macron har skarpt kritisert Donald Trumps trussel om å innføre toll på europeiske land som motsetter seg Trumps fremstøt for å ta kontroll over Grønland, og advarer om at "ingen trusler" vil tvinge EU-landene til å endre kurs.

Lørdag kunngjorde USAs president planer om å innføre 10 % toll på åtte europeiske land (inkludert Frankrike) fra 1. februar, stigende til 25 % i juni, med mindre de dropper sin motstand mot en amerikansk overtakelse av Grønland.

Macron kalte trusselen "uakseptabel" og sa at den ikke hadde noen plass blant allierte, særlig med tanke på at Danmark, som styrer Grønland, både er medlem av EU og NATO. Han understreket at Europas holdning var forankret i respekt for nasjonal suverenitet og folkeretten.

"Ingen trusler eller intimidering vil påvirke oss, verken i Ukraina, på Grønland eller andre steder," sa Macron, og knyttet Europas holdning til Grønland til den bredere støtten til Ukraina og forsvaret av folkeretten.

Emmanuel Macron // Shutterstock

Andre europeiske ledere sluttet seg til Macrons advarsel. Sveriges statsminister Ulf Kristersson sa at EU ikke ville la seg "utpresse", og insisterte på at det bare var Danmark og Grønland som kunne avgjøre øyas fremtid. Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, la til at "trusler hører ikke hjemme blant allierte".

I en felles uttalelse advarte EU-lederne om at tolltariffer ville skade det transatlantiske forholdet og risikere å utløse en "farlig nedadgående spiral". De sa at Europa vil stå samlet og være forpliktet til å forsvare sin suverenitet, samtidig som dialogen med Washington holdes åpen.

Trumps utspill ser ut til å ha galvanisert EU, som tidligere har forsøkt å unngå konfrontasjon. Det er ventet at EU-ambassadørene vil møtes til krisesamtaler, og høytstående medlemmer av EU-parlamentet har advart om at de kan sette ratifiseringen av en handelsavtale mellom EU og USA på pause som svar på trusselen om toll...