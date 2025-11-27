Macron lanserer frivillig militærtjeneste

HQ

Frankrikes president Emmanuel Macron vil torsdag kunngjøre en fornyet frivillig militærtjeneste, som en del av en bredere innsats for å styrke Frankrikes beredskap i et mer usikkert sikkerhetspolitisk landskap.

Initiativet oppdaterer den underutnyttede Service National Universel og tar sikte på å bringe Frankrike på linje med andre europeiske land, som for eksempel Tyskland og Danmark, som nylig har gått over til utvidet frivillig tjeneste.

Macron avviser enhver tilbakevending til verneplikten, som ble avskaffet i 1996, men planlegger å åpne nye veier for unge mennesker til å utdanne seg ved siden av de væpnede styrkene. Frankrike har til hensikt å øke antallet reservister til 100 000 innen 2030, fra rundt 47 000 i dag, noe som vil øke den totale styrken til rundt 210 000.