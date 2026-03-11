Macron leder G7-ledernes samtale om Iran-krisen og energipriser onsdag

HQ

Frankrikes president Emmanuel Macron vil være vertskap for en samtale med G7-lederne på onsdag for å ta opp den pågående Iran-krisen og de skyhøye energikostnadene, opplyser hans kontor. Diskusjonen kommer midt i en kraftig økning i oljeprisen utløst av den amerikansk-israelske militæraksjonen i Iran, som har skapt uro i de globale markedene.

G7-landenes energiministre avsto nylig fra å frigjøre strategiske oljereserver, og ba i stedet Det internasjonale energibyrået om å vurdere situasjonen før de iverksatte ytterligere tiltak. Referanseprisen på olje steg til nesten fireårshøyder før den falt 11 % etter at USAs president Donald Trump spådde en mulig slutt på konflikten.

Amerikanske myndigheter vurderer også tiltak for å holde oljestrømmen gjennom Hormuzstredet i gang, blant annet marineeskorte for kommersielle tankskip og forsikringsgarantier. Samtalene vil involvere ledere fra G7-landene: USA, Canada, Japan, Italia, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, som for tiden har formannskapet i G7.