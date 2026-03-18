Macron og Merz skal diskutere kampflyprosjektet til 100 milliarder euro

HQ

Emmanuel Macron og Friedrich Merz skal diskutere fremtiden til Europas flaggskip for jagerfly, FCAS, ettersom spenninger mellom industripartnerne setter prosjektet i fare, ifølge kilder.

Initiativet til en verdi av 100 milliarder euro, som involverer Frankrike, Tyskland og Spania, har blitt rammet av en konflikt mellom Dassault Aviation og Airbus om kontrollen over viktige deler av systemet.

Programmet har som mål å utvikle neste generasjons jagerfly og kampdroner innen 2040, men økende gnisninger mellom selskapene har skapt tvil om dets levedyktighet. En kollaps kan omforme Europas forsvarsindustri og tvinge landene til å søke alternative partnerskap.

Dette er en nyhetssak under utvikling...