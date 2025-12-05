Macron og Xi i samtaler i Chengdu

HQ

Frankrikes president Emmanuel Macron tilbrakte fredagen i Sørvest-Kina sammen med Xi Jinping, da den kinesiske lederen gjorde en uvanlig personlig innsats for å være vertskap for en europeisk statsleder. De to lederne besøkte kulturelle steder i Chengdu, en gest som understreket Beijings fokus på å opprettholde sterke bånd til Frankrike i en tid preget av fornyet handelsspenning med EU og press fra Washington.

Til tross for den varme fremtoningen har besøket gitt begrensede kommersielle resultater så langt. Den første dagen med samtaler i Beijing resulterte i en håndfull samarbeidsavtaler om blant annet aldrende befolkninger, atomenergi og bevaring av pandaer, men ingen større økonomiske forpliktelser.

Næringslivet som har fulgt Macron, har sett etter fremskritt når det gjelder langvarige bekymringer, blant annet markedsadgang og fastlåste luftfartsavtaler, men Kina anses som begrenset av separate forhandlinger med USA og EU-kommisjonen.

Beijing ser ut til å være motvillig til å godkjenne en stor Airbus-ordre eller lette vilkårene for franske mat- og drikkeeksportører, og analytikere bemerker at Kina er skeptisk til å svekke sin posisjon i bredere handelskonflikter, særlig i forbindelse med EU-toll på kinesiskproduserte elektriske kjøretøy. Macron har heller ikke fått noen bevegelse fra Beijing når det gjelder krigen i Ukraina, og Kina opprettholder sin støtte til Russland.

Reisen følger på besøk fra andre europeiske tjenestemenn med lav avkastning og kommer midt i en periode med tegn på at Beijing kan forsøke å utnytte splittelsen i EU om Kina-politikken. Brussel har lagt arbeidet med en større investeringspakt på is siden 2021, og fortsetter å avvise forslag om en ny handelsavtale.