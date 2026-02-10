Macron oppfordrer Europa til å opptre som en global makt: "I dag står Europa overfor en enorm utfordring"

HQ

Frankrikes president Emmanuel Macron har oppfordret Europa til å begynne å oppføre seg som en ekte verdensmakt, og advarer om at kontinentet står overfor et avgjørende øyeblikk. "I dag står Europa overfor en enorm utfordring i en verden preget av uorden", sa han, og hevdet at EU må revurdere sin rolle i en situasjon med økende press fra Kina, Russland og et stadig mer uforutsigbart USA.

I en tale til en gruppe europeiske aviser (via BBC) formulerte Macron debatten i direkte ordelag. "Er vi klare til å bli en stormakt?", spurte han, og pekte på økonomi, forsvar, sikkerhet og demokratisk motstandskraft som de viktigste testene. I en annen tid, la han til, kunne Europa ha valgt å "påta seg vårt flertall", men han antydet at nøling ikke lenger er et alternativ.

Emmanuel Macron // Shutterstock

Macron tok igjen til orde for felles låneopptak i hele EU for å finansiere langsiktige investeringer. "Tiden er inne for å lansere en felles gjeldskapasitet for å finansiere våre fremtidige utgifter, euroobligasjoner for fremtiden", sa han, og etterlyste "store europeiske programmer" for å støtte industri, forsvar, ren energi og kunstig intelligens. Han erkjente Frankrikes egne økonomiske mangler, og innrømmet at landet "aldri har hatt en balansert modell", men insisterte på at "de globale markedene i økende grad søker alternativer til den amerikanske dollaren".

Når det gjelder geopolitikk, advarte Macron europeerne mot å senke guarden, selv når spenningene ser ut til å avta. Med henvisning til den siste tidens gnisninger med Washington sa han at det er en tendens til å slappe av når en krise avtar, men la til: "Tro ikke på det et eneste sekund." Ifølge Macron er Europa kanskje "alene", men med 450 millioner mennesker vil det å bli en stormakt være " fullbyrdelsen av det europeiske eventyret."