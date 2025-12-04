Macron oppfordrer Xi til å bidra til å få slutt på krigen i Ukraina

HQ

Frankrikes president Emmanuel Macron møter Kinas leder Xi Jinping i Beijing torsdag, og oppfordrer til sterkere samarbeid om geopolitikk, handel og miljøspørsmål, samtidig som Europa ser til Kina for å få hjelp til å få slutt på krigen i Ukraina.

Macron ankom med en stor forretningsdelegasjon på sitt fjerde statsbesøk til Kina, med mål om å sikre nye kommersielle avtaler og gjenoppbygge sin utenrikspolitiske profil i forkant av presidentvalget i 2027. Kina ønsker på sin side å dempe spenningene med EU på grunn av den subsidierte elbilindustrien og fremstå som en stabil handelspartner i en situasjon med økende press fra amerikanske tollsatser.

Den franske lederen oppfordret Beijing til å støtte global stabilitet og bidra til å balansere handelen med Europa. Men større kunngjøringer er fortsatt usannsynlige. Det er ikke ventet at Kina vil godkjenne en lenge etterlengtet Airbus-bestilling på 500 jetfly eller oppheve priskravene på fransk konjakk, ettersom begge deler brukes som pressmiddel i de pågående handelsdiskusjonene med Washington og Brussel. Det er heller ikke ventet at Beijing vil lette tollen på svinekjøtt fra EU, noe som opprettholder presset på unionen etter at den støttet toll på kinesiske elbiler i fjor.

Xi tilbød varm diplomatisk behandling ved å bli med Macron på et besøk til Sichuan på fredag, men politiske begrensninger fortsetter å forme partnerskapet. Til tross for at Kina har signalisert interesse for fredsinnsatsen, forsikret landet nylig Russland om sin støtte. EU innførte også nye økonomiske sikkerhetstiltak denne uken for å redusere avhengigheten av Beijing.

Begge sider undertegnet en pakke med 12 samarbeidsavtaler som omfatter investeringer, kjernekraft, aldrende befolkninger og bevaring av pandaer. Kina kunngjorde også 100 millioner dollar i bistand til palestinsk gjenoppbygging, noe som er langt under EUs tidligere løfte.

Ledere fra Airbus, BNP Paribas, Schneider Electric og Alstom var med på besøket, og understreket den økonomiske innsatsen for Frankrike. Kina er Frankrikes syvende største handelspartner, og den bilaterale handelen viser en vedvarende ubalanse. Fransk eksport, fra kosmetikk til flydeler og brennevin, beløper seg til rundt 35 milliarder dollar i året, mens importen fra Kina beløper seg til 45 milliarder dollar, og domineres av lavprispakker som sendes direkte til forbrukere i EU.