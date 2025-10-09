Macron på jakt etter sin sjette statsminister på mindre enn to år

HQ

For et par dager siden fikk vi nyheten om at den franske regjeringen kollapset få timer etter at den ble dannet. Nå får vi nyheten om at Frankrikes president Emmanuel Macron nok en gang er på jakt etter en ny statsminister, noe som markerer nok et kapittel i Frankrikes pågående politiske usikkerhet. Etter Sébastien Lecornus brå avgang, etter bare noen timer i regjering, står Macron nå overfor utfordringen med å finne en leder som er i stand til å navigere gjennom en splittet nasjonalforsamling og gjenopprette tilliten. Den fastlåste situasjonen har ført til at kritiske budsjettdiskusjoner har stoppet opp, og spenningen rundt pensjonsreformer har blusset opp igjen, slik at opposisjonspartiene er fastlåst i uenighet. Finansmarkedene følger nøye med, og presidentens neste trekk kan avgjøre om Frankrike unngår dypere ustabilitet eller stuper dypere ned i krisen. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!