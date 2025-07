Macron-Putin snakker om Russland-Ukraina og Israel-Iran under sin første telefonsamtale på nesten tre år

HQ

Siste nytt om Russland-Ukraina og Israel-Iran . Emmanuel Macron og Vladimir Putin gjenopptok direkte kontakt etter lang tids stillhet, opplyste Kreml tirsdag, og hadde en lengre telefonsamtale med fokus på Ukraina-krigen og Irans atomambisjoner.

Macron "uttrykte sin besluttsomhet om å søke en diplomatisk løsning som ville føre til en varig og streng løsning på atomspørsmålet, spørsmålet om Irans missiler og landets rolle i regionen", sa kontoret hans, og la til at de to lederne hadde bestemt seg for å "koordinere".

Macron oppfordret til våpenhvile og understreket behovet for fornyet diplomati, mens Putin klandret Vesten for de pågående krigshandlingene og krevde anerkjennelse av nye territoriale forhold. Til tross for uenighetene var begge lederne enige om å fortsette koordineringen.