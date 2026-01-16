Macron sier Frankrike nå står for 2/3 av etterretningen som brukes av Ukraina

HQ

Emmanuel Macron har sagt at Frankrike nå står for rundt to tredjedeler av etterretningen som brukes av Ukraina, og at landet har tatt over en rolle som tidligere ble ledet av USA. I en tale til det franske militæret beskrev presidenten et raskt skifte i støtten i løpet av det siste året.

Macron sa at Ukraina hadde vært svært avhengig av amerikansk etterretning frem til 2025, da Washington suspenderte deler av samarbeidet fordi de presset Kiev til å engasjere seg i Donald Trumps forsøk på å få til fredssamtaler med Russland. Siden da, hevdet han, har europeiske land tatt over for å fylle gapet.

Emmanuel Macron // Shutterstock

Ifølge Macron har Frankrike blitt den største enkeltbidragsyteren til etterretning, sammen med en bredere koalisjon av rundt 35 land som nå forsyner Ukraina med økonomisk og militær bistand. Han sa at Europa også hadde overtatt mye av ansvaret for våpenstøtte etter at USA sluttet med direkte finansiering og leveranser.

Uttalelsene står i kontrast til nylige kommentarer fra høytstående ukrainske tjenestemenn, som har sagt at Kiev fortsatt er kritisk avhengig av amerikansk etterretning, særlig når det gjelder satellittbilder og advarsler om rakettoppskytinger.

Franske forsvarsrepresentanter bekreftet ikke tallene, men sa at Frankrike leverte betydelige mengder teknisk etterretning, og at støtten til Ukraina ikke var avhengig av amerikanske systemer.