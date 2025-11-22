Macron sier Trumps fredsplan for Ukraina må revurderes

HQ

Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trumps forslag om å få slutt på krigen mellom Ukraina og Russland er et brukbart grunnlag, men at det må revideres for å gjenspeile Europas rolle i konflikten. I en tale på G20-toppmøtet i Sør-Afrika bemerket han at planen berører viktige spørsmål som suverenitet og sikkerhetsgarantier, men at den ble utarbeidet uten europeisk medvirkning.

Macron understreker at flere elementer i forslaget faller direkte inn under europeisk ansvar, blant annet frosne russiske ressurser, Ukrainas vei mot EU og NATO-relaterte forpliktelser, og han hevder at disse områdene ikke kan utformes av Washington alene, og at det er nødvendig med bredere konsultasjoner blant allierte.

Macron på G20-toppmøtet i Sør-Afrika:

"Det har kommet en fredsplan som inneholder ideer som er ganske velkjente, enten de ble delt eller ikke. Den er god fordi den foreslår fred og anerkjenner viktige elementer når det gjelder spørsmål om suverenitet og sikkerhetsgarantier."

"Men det er et grunnlag for arbeid som må revideres, slik vi gjorde i fjor sommer, fordi denne planen for det første ikke ble forhandlet frem med europeerne."

"Men den fastsetter mange ting for europeerne. Frosne eiendeler er i europeernes eie. Ukrainas europeiske integrasjon er i europeernes hender."

"Å vite hva NATO gjør, er i hendene på NATO-medlemmene. Så det er mange ting som ikke bare kan være et amerikansk forslag, men som krever bredere konsultasjoner."