Macron skal legge frem "fotografiske og vitenskapelige bevis" for å bevise at hans kone er en kvinne

Vi har nettopp fått nyheten om at Emmanuel Macron og hans kone Brigitte Macron forbereder seg på å legge frem personlig dokumentasjon og ekspertuttalelser i en amerikansk domstol som en del av deres ærekrenkelsessøksmål mot den amerikanske kommentatoren Candace Owens. Saken har sitt utspring i gjentatte påstander fra Owens om at Frankrikes førstedame er født som mann, beskyldninger Macron-paret mener er dypt skadelige og usanne. Paret hevder at de er klare til å legge frem fotografier og vitenskapelige bevis for å motbevise konspirasjonen, og understreker at slike påstander har tatt hardt på både Brigitte og presidenten. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!