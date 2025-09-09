Gamereactor

Macron står overfor en utfordring når han skal velge ny fransk statsminister

Hans femte statsminister på mindre enn to år.

HQ

Opposisjonspartiene har gått sammen om å avsette statsminister Francois Bayrou på grunn av hans upopulære budsjettplaner. Det betyr selvsagt at Frankrikes president Emmanuel Macron nå forbereder seg på å utnevne en ny statsminister. Hans femte statsminister på mindre enn to år. Den neste lederen vil stå overfor en dypt splittet lovgivende forsamling og et økende press for å tøyle statsgjelden samtidig som neste års budsjett skal vedtas. Spekulasjonene peker mot personer fra både sentrum-venstre og teknokratiske kretser, selv om det ikke finnes noen formell tidslinje for Macrons beslutning. Hvem tror du Macron vil velge?

Paris, Frankrike, 14-07-2025: Republikkens president Emmanuel Macron, militærparade 14. juli 2025, på Champs-Elysées, i Paris // Shutterstock

