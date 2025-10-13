Macron står overfor politisk uro, men nekter å gå av

HQ

"Jeg sørger for kontinuitet og stabilitet, og det vil jeg fortsette å gjøre. Å tjene, å tjene og å tjene." Dette var de siste ordene fra Frankrikes president Emmanuel Macron, som mandag avviste oppfordringer fra sine motstandere om å gå av, og som står fast midt i en voksende politisk krise som setter hans nydannede regjering i fare.

To opposisjonelle fraksjoner har fremmet mistillitsforslag, noe som utfordrer stabiliteten i hans regjering bare dager etter en omrokkering av kabinettet. Macron beskyldte samtidig sine rivaler for å være skyld i uroen, og understreket at han er opptatt av kontinuitet og insisterer på at han vil sitte ut valgperioden.

Samtidig er lovgiverne fortsatt splittet om pensjonsreformer og finanspolitiske tiltak, noe som gjør regjeringens fremtid usikker, mens regjeringen må legge frem et nytt budsjett om kort tid, med politiske allianser som fortsatt er i bevegelse, og Macrons besluttsomhet signaliserer en anspent uke i fransk politikk fremover.

