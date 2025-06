Macron stempler USAs angrep på Iran som ulovlige

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Frankrikes president Emmanuel Macron kritiserte USAs nylige luftangrep mot iranske atomanlegg for å mangle juridisk grunnlag, til tross for at han anerkjente målet om å forhindre spredning av atomvåpen.



Macron sa om USAs angrep "Det kan anses som legitimt ... å nøytralisere kjernefysiske anlegg i Iran, gitt våre mål. Men det finnes ikke noe juridisk rammeverk, nei. Og derfor må vi si det som det er: Disse angrepene er ikke lovlige."



Mens Macron understreket viktigheten av diplomatisk engasjement fremfor militære aksjoner, var det flere vestlige ledere som hadde motsatte synspunkter. Britiske tjenestemenn har så langt unngått å uttale seg klart om angrepenes lovlighet, men har fått stadig flere oppfordringer om å klargjøre sitt standpunkt.