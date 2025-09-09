Macron velger Lecornu som ny statsminister

HQ

For bare noen timer siden fikk vi nyheten om at Macron ville stå overfor utfordringen med å velge en ny statsminister. Nå får vi nyheten om at han har utnevnt Sébastien Lecornu, og dermed valgt en nær alliert med konservativ bakgrunn fremfor å søke kompromiss med venstresiden. Avgjørelsen understreker Macrons intensjon om å opprettholde sine næringslivsvennlige reformer, men den gjør regjeringen hans avhengig av støtte fra ytre høyre, samtidig som den fremmedgjør sosialistpartiet. Lecornu, som frem til nå har vært forsvarsminister, har fått i oppgave å skape konsensus om statsbudsjettet, en utfordring som allerede har veltet en forgjenger. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!