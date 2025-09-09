Verdensnyheter
Macron velger Lecornu som ny statsminister
Valget signaliserer kontinuitet, men risikerer politisk tilbakeslag.
HQ
For bare noen timer siden fikk vi nyheten om at Macron ville stå overfor utfordringen med å velge en ny statsminister. Nå får vi nyheten om at han har utnevnt Sébastien Lecornu, og dermed valgt en nær alliert med konservativ bakgrunn fremfor å søke kompromiss med venstresiden. Avgjørelsen understreker Macrons intensjon om å opprettholde sine næringslivsvennlige reformer, men den gjør regjeringen hans avhengig av støtte fra ytre høyre, samtidig som den fremmedgjør sosialistpartiet. Lecornu, som frem til nå har vært forsvarsminister, har fått i oppgave å skape konsensus om statsbudsjettet, en utfordring som allerede har veltet en forgjenger. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!