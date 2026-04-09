Macron vil øke forsvarsbudsjettet med 36 milliarder euro

Frankrike forbereder en betydelig økning i forsvarsutgiftene, og president Emmanuel Macron støtter en investering på ytterligere 36 milliarder euro innen 2030 for å styrke landets militære kapasitet og kjernefysiske avskrekking.

Forslaget, som er skissert i en oppdatert lov om militær planlegging, vil øke forsvarsutgiftene til 2,5 % av BNP, noe som gjenspeiler økende sikkerhetsbekymringer knyttet til konfliktene i Ukraina og Midtøsten, samt tvil om den langsiktige støtten fra USA under Donald Trump.

Den franske forsvarsministeren Catherine Vautrin beskrev utspillet som et svar på et "dypt og brutalt skifte" i den globale geopolitikken, der Frankrike tar sikte på å tilpasse seg det de anser som en mer ustabil og konfliktutsatt verden.

Et sentralt element i planen er utvidelsen av Frankrikes atomvåpenarsenal, med flere stridshoder og fortsatte investeringer i avskrekking, som allerede står for rundt 13 % av forsvarsbudsjettet. Paris har verdens fjerde største atomvåpenarsenal, og landet undersøker også mulighetene for å utvide sin atomvåpenparaply til å omfatte europeiske partnere.

I tillegg til kjernefysiske kapasiteter omfatter planen store økninger i bevilgningene til konvensjonelle styrker. Milliarder vil bli bevilget til å fylle opp artilleri, luftvernsystemer og langdistansemissiler, mens nye investeringer vil være rettet mot dronekrigføring, robotteknologi og neste generasjons missilsystemer.

Frankrike har også som mål å redusere sin avhengighet av amerikansk militær støtte ved å utvikle uavhengige kapasiteter, inkludert et system for tidlig varsling av rakettoppskytninger, potensielt støttet av et europeisk satellittnettverk innen 2035.