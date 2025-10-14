Madagaskars president flykter fra landet i frykt for sitt eget liv

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Madagaskars president Andry Rajoelina har flyktet fra øynasjonen etter flere uker med ungdomsledede uroligheter og avhopp fra viktige militære enheter. Demonstrasjonene, som ble utløst av mangel på arbeidskraft og korrupsjonsanklager, eskalerte raskt til et bredere opprør mot hans regjering. Ifølge flere kilder forlot Rajoelina landet om bord i et fransk militærfly etter at elitetroppene hadde tatt parti for demonstrantene i hovedstaden. Kontoret hans har ennå ikke kommentert hvor han befinner seg, selv om han i en kringkastingssending hevdet at han flyttet for sin egen sikkerhets skyld. Situasjonen er fortsatt spent, samtidig som opposisjonsledere krever nytt lederskap og militæret omorganiserer sin kommando.