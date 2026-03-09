Madagaskars president Randrianirina avskjediger sin statsminister og hele regjeringen

HQ

Madagaskars president Michael Randrianirina, som tok makten i oktober 2025 etter et ungdomsopprør som avsatte den tidligere lederen Andry Rajoelina, har avskjediget sin statsminister og hele regjeringen, opplyser en talsperson for presidenten mandag.

Harry Laurent Rahajason, kommunikasjonsdirektør for presidentskapet, sa at presidenten snart ville utnevne en ny statsminister i samsvar med grunnloven, men ga ingen forklaring på avskjedigelsene. Avgjørelsen kommer midt i den pågående politiske usikkerheten i øynasjonen i Det indiske hav.