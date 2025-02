Madame Web regjerer suverent på den 45. Razzies-gallaen, kåret til årets verste film 2024

HQ

Vinnerne av den 45. årlige Razzies er bekreftet. Prisutdelingen som skal feire og hylle de verste og mest avskyelige filmene fra året som har gått, har blitt avslørt, og i år var det bare fem filmer som stakk av med priser... men de fem tok hjem mange individuelle trofeer.

I spissen for flokken lå Madame Web, den kritikerroste kassafloppen med Dakota Johnson i hovedrollen. Filmen fikk tre trofeer, inkludert to av de minst ettertraktede, nemlig Worst Picture og Worst Actress (Johnson). Den fikk også prisen Worst Screenplay, for bidragene til Matt Sazama, Burk Sharples, Claire Parker og S.J. Clarkson.

På delt andreplass med to priser hver kom Joker: Folie à Deux, Megalopolis og Unfrosted.

Todd Phillips' etterlengtede og deretter skuffende oppfølger ble sett på som Worst Screen Combo for paret Joaquin Phoenix og Lady Gaga, og også Worst Prequel, Remake, Rip-off, or Sequel også.

Francis Ford Coppolas uvanlige "magnum opus" tok hjem prisene Worst Director og Worst Supporting Actor, sistnevnte for Jon Voigts rolle, noe han også delte for sine opptredener i Reagan, Shadow Land og Strangers.

UnfrostedJerry Seinfelds påståtte komedie fikk Worst Actor (Seinfeld) og Worst Supporting Actress (Amy Schumer).

Den eneste andre prisen gikk til Pamela Anderson for hennes prestasjon i The Last Showgirl, og denne prisen var Razzie Redeemer, en pris hun fikk for "hennes fantastiske prestasjon i tittelrollen i The Last Showgirl, noe som gjorde henne fortjent til vår Razzie-glorie."

Du kan se hele listen over prismottakere nedenfor :

Dårligste film:



Madame Web



Skuespiller:



Jerry Seinfeld i Unfrosted



Skuespillerinne:



Dakota Johnson i Madame Web



Razzie Redeemer:



Pamela Anderson i The Last Showgirl



En mannlig birolle:



Jon Voight i Megalopolis, Reagan, Shadow Land og Strangers



Kvinnelig birolle:



Amy Schumer i Unfrosted



Regissør:



Francis Ford Coppola for Megalopolis



Screen Combo:



Joaquin Phoenix og Lady Gaga i Joker: Folie à Deux



Prequel, Remake, Rip-Off eller Oppfølger:



Joker: Folie à Deux



Manus: