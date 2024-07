Madame Web Skuespilleren gir "internettkulturen" skylden for filmens dårlige seertall

HQ

Sony fortsetter hardnakket å utvide sitt eget lille Spider-verse parallelt med Marvels (langt mer vellykkede) superheltunivers.

Madame Web Spiderman gjorde det ikke så bra, og ble kåret til en av årets største floppere, noe en av filmens skuespillere nå skylder på "internettkulturen".

Ifølge Emma Roberts ville Madame Web fått langt bedre seertall hvis det ikke hadde vært for alle de som gjorde narr av filmens (mange) mangler på nettet.

Til Variety sier skuespilleren :

"Jeg personlig elsket virkelig Madame Web. Jeg likte virkelig filmen. Jeg syntes alle i den var flotte. Regissøren, S.J. Clarkson, synes jeg gjorde en fantastisk jobb. Hun er grunnen til at jeg ville lage den filmen. Hvis det ikke hadde vært for internettkulturen og at alt ble gjort til en vits, tror jeg mottakelsen hadde vært annerledes. Og det er det som gjør meg trist med mange ting, til og med ting jeg har gjort, at folk bare gjør alt til en vits nå."

Dakota Johnson, som spilte i filmen sammen med Emma Roberts, er imidlertid uenig i kollegaens synspunkter og har tidligere vært veldig åpen om at Madame Web og superhelter ikke er hennes greie i det hele tatt, og at hennes opplevelser fra innspillingen var svært negative.

Hva synes du om kritikken av Madame Web, var den berettiget, eller har Emma Roberts et poeng i det hun sier?