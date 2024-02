Madame WebDakota Johnson sier at "det er jævlig dystert i denne bransjen".

HQ

Madame Web er ikke engang ute ennå, og det ser ut til at den allerede har forandret noen av skuespillerne for alltid. Stjernen i filmen, Dakota Johnson, har nemlig snakket om hvor "dyster" filmbransjen har blitt.

I en samtale med L'Officiel sa Johnson følgende om tilstanden i filmbransjen: "Jeg har oppdaget at det virkelig er jævlig dystert i denne bransjen. Det er veldig nedslående. De som driver strømmeplattformene, stoler ikke på at kreative mennesker eller kunstnere vet hva som kommer til å fungere, og det kommer bare til å få oss til å implodere", sa hun.

"Det er virkelig hjerteskjærende. Det er så jævlig vanskelig. Det er så vanskelig å få laget noe som helst. Alt jeg er interessert i å lage, er veldig annerledes, og det er unikt og veldig fremtidsrettet, uansett hva det er ... Folk er bare så redde, og jeg lurer på hvorfor. Hva kommer til å skje hvis du gjør noe modig? Det føles som om ingen vet hva de skal gjøre, og alle er redde. Det er sånn det føles. Alle som tar beslutninger, er redde. De vil gjøre det trygge, og det trygge er veldig kjedelig."

Tidligere i intervjuet har Johnson noen snillere ting å si om Madame Web, og til tross for memene virker det som om hun er interessert i historien til karakteren sin.

"Det var interessant for meg at hovedpersonens superkraft er hjernen hennes, og at hun er kvinne. Det er noe jeg virkelig kan stille meg bak. Det er veldig ekte for meg, og det er veldig kraftfullt og sexy... Jeg tror at kvinners sinn er utrolig mektige, så jeg tror at det er en superhelt som er lettere å relatere seg til. Det er mer en psykologisk thriller. Denne filmen er en virkelig fantastisk nyvinning for Marvel."

Er du enig med Johnson, og kommer du til å se Madame Web?