Madden NFL 23

HQ

De siste års utgaver av Madden har vært fryktelig dårlige. I fjor ville jeg kaste kontrolleren ut av vinduet fordi Madden NFL 22 var så ekstremt frustrerende. Det var så mange problemer, og det føltes rett og slett som at EA Sports ikke brydde seg. Derfor var jeg skeptisk til årets versjon som er en hyllest til nylig avdøde John Madden. Heldigvis er dette den beste utgaven av spillserien på lenge. Selvsagt ikke perfekt, men langt unna de farsottene vi har hatt de siste årene.

Det er på (kunst)gresset den største forskjellen er å finne. Motstandere kan ikke lenger gjøre interceptions uten å i det hele tatt se på ballen for eksempel. Det faktum at spillerne kunne bare holde hendene i været uten å vite om ballen kommer, og ta i mot den perfekt var et stort irritasjonsmoment for meg i fjor. I løpet av min tid med årets utgave opplevde jeg ikke dette én eneste gang. I tillegg har jeg kun opplevd ett tilfelle hvor hendene til en spiller går gjennom en annen spiller for å fange ballen. Dette var noe som skjedde med jevnlige mellomrom i fjor. Det er småting som dette som gjør spillet morsommere å spille. Når frustrasjonen er ute av bildet. Det er selvsagt noen merkelige animasjoner hvor ballen spretter mellom tre spillere som ikke klarer å ta i mot den, og i stedet behandler den som en varm potet, men langt mindre enn før. Heldigvis har ikke mottagerne Zalo på hendene lenger, og de gangene de misser på mottaket er det som regel fordi de er i en presset situasjon. Det hender seg selvsagt at de ikke klarer å ta i mot en ball selv om de er helt åpne, men det skjer også i virkeligheten.

Det kan virke som at EA Sports har valgt å fokusere mer på den usexy simuleringsdelen fremfor arcade-stilen i år, og etter de siste års utgaver er dette et godt valg. Spilleranimasjonene er bedre, og forsvarerne virker smartere enn før. En av de største forbedringene visuelt sett er pasningene fra quarterbacken. Nå har jeg en søyle tilgjengelig for presisjon, og jeg får tilbakemelding etter hvert kast om timingen er god eller ikke. Det føles mye bedre enn før, og det er akkurat der vi er i år. Selv om det ikke nødvendigvis ser annerledes ut føles det veldig annerledes. Grafikken i spillet er mye av det samme gamle, men det er ikke nødvendigvis negativt da grafikken de senere årene har vært meget god. Fargegjengivelsen har fått en liten boost derimot som gjør at det ser kanskje enda litt friskere ut. Som tidligere nevnt har forsvarsspillerne blitt smartere, og det å finne en perfekt pasning føles mer utfordrende. Holder jeg ballen et sekund for lenge så kan du garantere at quarterbacken blir "sacked". Det eneste jeg kan klage på spillmessig er nok at scenene og animasjonene mellom downs er repetitive, bilder fra publikum er under pari og kommentatorene sier de samme tingene om igjen for ofte.

Når det kommer til spillmoduser er det ikke mye nytt å melde om. Her får jeg hva jeg forventer i form av Ultimate Team som er det store trekkplasteret, og også det EA Sports tjener penger på. Dessverre er Madden-serien lysår unna FIFA, NBA 2K og MLB The Show i denne modusen. Det er rett og slett ikke av samme kvalitet selv om de prøver å presse inn ting for å gjøre spillerne fornøyde. Det er flerspillermoduser på nett, men også utfordringer (som kan låse opp nye spillere) og Madden sin løsning på FIFAs "Squad Battles" hvor du kan spille mot andre spilleres lag som styres av AI. Etter hver kamp mottar jeg poeng basert på vanskelighetsgraden, resultatet og hvor bra jeg har spilt som til slutt leder til en ukentlig rangering. Den største endringen er sesongsystemet som nå består av flere mini-sesonger fremfor én lang sesong hvor jeg levler opp fra 1 til 100 gjennom året. Det samme level-systemet er fortsatt på plass hvor jeg tjener poeng opp mot milepæler og andre ting, men det er også en konkurransedyktig sesong hvor poeng tjenes via å spille mot andre på nett. Til slutt finnes det også sesonger basert på gjeldende program. Nå og da kommer det ut nye program (som feks Headliners) og da må lag bygges rundt dette for å delta. Disse sesongene varer gjerne rundt to måneder. Belønningene her varierer fra spillvaluta, pakker med kort eller konkrete spillere.

Dette er en annonse:

Franchise modusen er tilbake! Og med tilbake så mener jeg at den er akkurat det samme som den var i fjor. Dette er den modusen som på tvers av alle sportsspill får minst kjærlighet, og minst antall forbedringer. Det er et nytt speidersystem, og det er egentlig det. Jeg vil påstå at alle andre sportsspillserier har bedre Franchise-modus enn Madden har. Spillets karrieremodus, Face of the Franchise, er også kuttet ned noe. Det er ikke lenger store historier med filmatiske scener å finne, og det som vanligvis er starten av karrieren til et ungt, lovende talent er byttet ut til å være en spiller som håper å få enda en mulighet i NFL. Jeg får velge direkte hvilket lag jeg ønsker å spille for, men det er noen lag som passer spilletypen jeg velger bedre. Det finnes noen filmatiske scener fortsatt, men stort sett går jeg uke til uke med trening, kanskje snakke litt med aktuelle personer, og kamper. Om det er en forbedring eller ikke er helt opp til deg hva du ønsker fra modusen selvsagt. Ønsker du en lang, filmaktig opplevelse er dette helt klart et steg tilbake. Om du ønsker å fokusere på å spille kamper med minst mulig forstyrrelser er dette midt i blinken.

Husker du "The Yard"? Ikke mange gjør det. Denne spillmodusen var for å korrespondere med gatefotballen, litt som Volta i FIFA. Først trodde jeg modusen var borte, men det viser seg at den kun er begravd i karrieremodusen. Dette er enda et tegn på at tonen er endret i årets spill.

Dette er en annonse:

Det er en god base for EA å bygge på her. De gjorde riktig å sikte seg mer inn på simuleringsopplevelsen, noe som også John Madden selv ønsket at serien skulle være. I et spill dedikert til Madden på flere områder er det koselig å se at den er på vei i den retningen. Utfordringen er at et spill som dette kommer ut med jevnlige mellomrom. De har en god base å bygge på, men velger aldri å bygge på den. Faktum er uansett at dette er det beste spillet i serien på mange, mange år og opplevelsen på banen er langt bedre enn før. De fleste spillmodusene er fortsatt et godt stykke bak andre sportsspill, men totalt sett er det et stort steg i riktig retning. Man kan vel kalle det en "1st down", men neste år håper jeg de går for en touchdown.