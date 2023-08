HQ

Dette er året som EA Sports selv kalte "make or break" for Madden NFL-serien. Året da de skulle vise alle der ute som har klaget på spillet år etter år at de faktisk kan lage et godt amerikansk fotballspill. Så hvorfor føles det som nok en skuffelse, og at serien egentlig ikke går i riktig retning?

Hvert år innleder Madden sportsspillåret. Det er den første tittelen som utgis hvert år av de store utviklerne av sportsspill. Kort tid etter følger NBA 2K, FIFA (nå EA Sports FC) og NHL. Dessverre er det lenge siden de har fått et stort jubelbrøl i stedet for et skuldertrekk. Et av problemene er selvsagt at EA ikke har noen konkurrenter, ettersom de har eksklusive rettigheter til NFL frem til 2026. Vi har sett dette med de fleste sportsspill, for etter hvert som konkurrentene faller bort en etter en, gjør de som utvikler dem, så små oppdateringer som mulig fra år til år. Madden NFL 24 faller inn under denne kategorien, men det er faktisk noen forbedringer fra i fjor.

Det er fortsatt morsomt på banen.

For eksempel er quarterbackene smartere og spillerne blokkerer bedre, spesielt lenger opp på banen for å gi receiveren mer plass til å løpe. I tillegg er det nå bedre animasjoner for taklinger og mottak av ballen, der mottakeren ikke trenger å stoppe opp for å ta imot ballen, men ballen fører ham videre. Ifølge utviklerne har over 1700 taklingsanimasjoner blitt lagt til og oppdatert, og selv om det selvsagt er svært vanskelig å legge merke til alle, er det i hvert fall mulig å legge merke til noen av dem, inkludert min nye favoritt der forsvarsspilleren plukker opp spilleren som er i besittelse av ballen og kaster ham i bakken som en slags bryting.

Problemet er at mange frustrerende animasjoner og bevegelser fortsatt er der. Det som fortsatt irriterer meg mest, er hvordan dataspillere vanligvis ignorerer ballen fullstendig, mens spillerne ser ut til å ha såpe i hendene hele tiden. De ser fortsatt ikke ut til å forstå konseptet med en interception, selv om ballen treffer dem rett i brystet, og ballen kan lande ved spillerens føtter uten at de anstrenger seg det minste for å gripe den. Mottakerne er ikke noe bedre og mister også altfor mange baller. I tillegg er datamaskin-quarterbackene noen ganger helt idiotiske. Se bare på bildet nedenfor, der han har en helt tom bane foran seg, en helt åpen lagkamerat, men velger å kaste ballen rett ut på tribunen. Men dommerne er i det minste tilbake på banen.

Hvorfor skulle du kaste ballen opp på tribunen?

Det er også vanskelig å ikke bli irritert når spillet hele tiden prøver å få deg til å kjøpe ting. Ultimate Team blir dyttet i ansiktet ditt så snart du starter spillet. Har du sjekket ut disse nye kortpakkene du kan kjøpe i butikken? Begrenset utgave for bare X antall kroner. Denne melkekua av en spillmodus er også for det meste nøyaktig den samme som den alltid har vært. Det som er annerledes er en ny Field Pass, som jeg ikke tror noen har bedt om. Ellers er det akkurat som du forventer med kort i ulike styrker, en butikk der du kan kjøpe nye kortpakker, utfordringer for ulike valutaer, kamper mot datastyrte lag og nettkamper. Du kan selvfølgelig vinne kamper med dyktighet, men i det store og hele er det fortsatt pay-to-win.

Så i år, når det er alt eller ingenting som gjelder for serien, burde man ikke ha satset stort på dårlig administrerte spillmoduser som Franchise Mode? Vel, det er det ikke. Joda, treningsleiren er tilbake med elleve forskjellige minispill som kan forbedre ferdighetene til spillerne dine, og hvert minispill, dvs. trening, kan bare gjøres én gang per treningsleir. De andre store nyhetene er at opptil seks spillere nå kan inngå i en trade, et lag kan nå flytte til en ny by midt i sesongen, små endringer i lønnssystemet, og draftklassene er forbedret.

NFL Combine er nå en del av karrieremodus.

Den andre store spillmodusen er karrieremodusen "Superstar". Den er delt inn i Superstar The League og Superstar Showdown, som erstatter Face of the Franchise og The Yard, men er i bunn og grunn det samme med nytt navn, men jeg må innrømme at jeg ble grundig lurt da jeg startet dette. Introduksjonen fikk meg til å tro at det ville være en story-modus slik man finner i NBA 2K-serien når det dukker opp mellomsekvenser med jevne mellomrom. Fra NFL Draft Combine, med egne minispill som gir deg den endelige draftplassen, til draften og deretter introduksjonen til det nye laget ditt, alt gjort med animerte filmklipp. Men så tar det brått slutt, og vi er tilbake til det gamle systemet med å gå fra uke til uke i menyer med treninger og kamper innimellom. Det er akkurat det du får hvis du har spilt de siste årene. Superstar Showdown er bare The Yard, som er amerikansk fotballs svar på FIFAs Volta eller NHLs World of Chel, bare med et annet utseende.

Noen animasjoner er mye bedre.

Jeg må si at jeg er skuffet over det som skulle være det store året for Madden-serien, ettersom det enten er suksess eller fiasko, alt eller ingenting. Den "make or break"-uttalelsen fra utviklerne fikk det virkelig til å virke som om vi skulle få se noe helt spesielt, noe vi ikke har fått. Noen penere animasjoner og smartere quarterbacks redder ikke dette fra å være et i beste fall ok spill.