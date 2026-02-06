Madden NFL 26 avslører vinneren av Super Bowl 60

HQ

Tradisjonen tro simulerer EA vanligvis utfallet av hvert eneste store mesterskap (i idretter der de har sine egne spill). De bruker den nyeste utgaven av den aktuelle sportstittelen til å hjelpe seg, og med Super Bowl som finner sted natt til mandag, har de nå spådd vinnerne av New England Patriots og Seattle Seahawks.

Disse to lagene har faktisk møttes i Super Bowl før, nærmere bestemt i 2015. Den gang spådde NFL Madden NFL 15 at kampen ville ende 28-24 i favør Patriots ... noe som viste seg å være riktig. Det var akkurat slik det gikk.

Så hvordan vil det gå denne gangen? EA skriver at "simuleringen har blitt mer presis og detaljert enn noen gang før, drevet av avanserte algoritmer, nesten et tiår med ekte NFL-data og innsikt fra millioner av Madden NFL-kamper som er spilt" - og takket være dette har de bestemt at Seahawks vil slå Patriots med en knapp margin på 23-20. Kampens MVP blir Seahawks' quarterback Sam Darnold.

Faktisk vil Patriots tilsynelatende lede det siste kvartalet med 3 poeng før tidevannet snur:

"Etter et sterkt comeback i andre omgang blir New England tvunget til å punte tilbake til Seattle med bare 42 sekunder igjen å spille, i håp om at forsvaret deres kan gjøre en stopp til. Darnold orkestrerer deretter en MVP-solidifiserende drive for å gi Seahawks en sjanse til å gå for seier, i stedet for et field goal for å utligne, i kjølvannet av en solid punt-retur fra Rashid Shaheed.

Det hele kommer ned til et siste spill fra innsiden av fem-yardlinjen, et øyeblikk Seattle-fansen helt sikkert husker fra denne forrige matchen. De kunne valgt å spille uavgjort, men de velger å gå for seier. Darnold gir ballen til Kenneth Walker, som strekker seg ut for den matchvinnende touchdownen når tiden går ut."

Søndag kveld får vi se hvor treffsikker Madden NFL 26 er, og om den klarer å gjenta bragden fra 2015. Avspark er kl. 0030. Hvem tror du kommer til å vinne?