Madden NFL 26 vil bli utgitt for Switch 2, men dropper forrige generasjon

Hvis du spilte Madden NFL 25 på PlayStation 4 eller Xbox One, gjorde du noe historisk. Fem år inn i den nåværende generasjonen har det blitt kunngjort at EA sier takk for seg og forlater de gamle krigshestene, til tross for at de sannsynligvis har et ganske stort publikum der. Beslutningen blir enda merkeligere når det også bekreftes at årets utgave kommer til Switch 2, som ikke er så langt unna forrige generasjon når det gjelder ytelse.

For å komplisere saken var Madden NFL 25 faktisk det første spillet i serien som kom til Playstation 4 og Xbox One. Det var egentlig 2013-utgaven, men serien feiret 25 år, og EA gikk for den litt forvirrende tittelen. Dette betyr at Madden NFL 25 både er det første og siste spillet i serien for forrige generasjon etter tolv år med fotballunderholdning.

Den 14. august slippes årets utgave, Madden NFL 26, som lanseres til PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X.

HQ