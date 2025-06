Madelaine Petsch løper for livet nok en gang i The Strangers: Chapter 2

HQ

Det er snart årets skumleste årstid, og siden vi nærmer oss Halloween med stormskritt, er det mange skrekkfilmer som gjør sin ankomst eller viser frem de første glimtene. Det siste er tilfelle for The Strangers: Chapter 2, ettersom slasher-serien fortsetter og byr på mer blodig vold fra og med september.

Handlingen i dette neste kapittelet er ganske enkel. Den tar opp etter Chapter 1 og ser The Strangers som ønsker å knytte løse ender ved å eliminere Madelaine Petschs Maya, som de snart oppdager at hun klarte å unnslippe og overleve deres brutalitet første gang. Du vil selvsagt ikke være i Mayas sko denne gangen heller.

The Strangers: Chapter 2 Filmen kommer på kino 26. september, og i hovedrollene finner vi også Gabriel Basso og Ema Horvath. Sjekk ut synopsis og trailer nedenfor.

"The Strangers er tilbake - mer brutale og nådeløse enn noensinne. Når de får vite at et av ofrene deres, Maya (Madelaine Petsch), fortsatt er i live, vender de tilbake for å fullføre det de har påbegynt. Maya har ingen steder å flykte og ingen å stole på, og hun må overleve nok et grusomt kapittel av terror mens The Strangers - drevet av et meningsløst, uopphørlig mål - forfølger henne og er mer enn villig til å drepe alle som står i veien for dem."